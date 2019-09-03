Макей о встрече с Болтоном: никто никого ни к чему не призывал

3 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей позитивно оценивает итоги состоявшихся ранее в Минске переговоров с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы МИД, встреча носила позитивный характер и во время ее никто никого ни к чему не призывал, стороны высказывали свои точки зрения и обсуждали актуальные вопросы. "Никто ни от кого ничего не требовал, - сказал он. - Просто была ознакомительная встреча, беседа. И она была важна для обеих сторон".

По мнению Владимира Макея, важно было услышать мнение друг друга о том, что нужно сделать в перспективе, чтобы избежать нагнетания в системе безопасности.

При этом министр подчеркнул, что Беларусь занимает взвешенную политику в данных вопросах несмотря на то, что ее упрекают "в дрейфе на Запад и в другие стороны много лет подряд".-0-