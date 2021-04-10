Макей об "аппаратных играх": никогда этим не занимался и не собираюсь

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал домыслы в некоторых Telegram-каналах о том, что он лично и МИД проиграли в аппаратной борьбе. Соответствующие заявления он сделал в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Люди просто судят по себе. Видно, что у них идет грызня и за ресурсы, и за лидерство, то, кто будет первым, - есть определенные политические амбиции. Поэтому они хотят перенести это и на белорусскую почву. Цель понятна - показать, что в руководстве Беларуси существует как минимум два или несколько лагерей, которые грызутся между собой. А в результате показать, что власть слаба, что сейчас вот-вот все рухнет, нет единства, и поэтому у режима будущего уже нет, - отметил министр. - Хочу абсолютно разочаровать тех, кто мыслит такими категориями. Мы очень плотно работаем с коллегами из других министерств и структур. Особенно если речь идет о принятии каких-то решений, связанных с отстаиванием интересов государства, мы уделяем этому особое внимание, тщательно просчитываем все возможные последствия тех или иных наших предложений и решений".

Владимир Макей констатировал, что порой вносимые министерством предложения могут быть не поддержаны, например, в правительстве или Администрации Президента. И, наоборот, некоторые предложения могут быть не поддержаны Министерством иностранных дел. "Есть, скажем так, какие-то дискуссионные вещи. Это нормальный процесс в ходе принятия решения. Но, поверьте, аппаратных игр абсолютно нет. Во всяком случае я в своей лично биографии никогда этим не занимался и не собираюсь заниматься", - заверил глава МИД.-0-