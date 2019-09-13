Макей об отношениях Беларуси с ОАЭ: есть взаимный интерес к углублению сотрудничества

13 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. У Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов есть взаимная заинтересованность в развитии и углублении двустороннего сотрудничества. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в преддверии переговоров во Дворце Независимости между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который впервые посещает Беларусь с официальным визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть взаимная заинтересованность в развитии и углублении двустороннего сотрудничества. Мы видим не только интерес, но и конкретные перспективы и области, где это сотрудничество может развиваться. Мы производим ряд вещей, в которых заинтересованы ОАЭ, и наоборот. Взаимный интерес присутствует. Есть понимание того, что необходимо стратегическое видение развития нашего сотрудничества. Этим и объясняется сегодняшний официальный визит наследного принца в Беларусь", - сказал министр.

Он отметил, что в текущем году между странами наблюдается значительный рост товарооборота, в том числе белорусского экспорта. "Это не только единичные какие-то вещи, а широкая номенклатура продукции - и промышленной, и сельскохозяйственной. Мы намерены сохранить эту динамику и впредь", - подчеркнул Владимир Макей.

Министр выразил уверенность, что встреча и переговоры на высшем уровне придадут новый серьезный импульс развитию долгосрочного стратегического сотрудничества с ОАЭ во всех без исключения сферах.

Взаимная торговля Беларуси и ОАЭ динамично развивается. С января по июль 2019 года товарооборот достиг $55,1 млн (133,4% к аналогичному периоду прошлого года), экспорт составил $44 млн, увеличившись на 33,8%, импорт - $11,1 млн, увеличившись на 32,5%. В 2018 году товарооборот сложился на уровне $72,3 млн, из которых $58 млн пришлось на экспорт, $14,3 млн - на импорт. В Беларусь из ОАЭ поступило $44 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 2018 году (это в 2,3 раза больше, чем в 2017-м). За январь-июнь этого года объем инвестиций составил $26,9 млн.-0-