Макей об оценке выборов миссией ОБСЕ: критикуя, нельзя закрывать глаза на положительные стороны

25 ноября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Критика избирательного процесса со стороны международных наблюдателей должна сочетаться с констатацией положительных сторон. Такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов по поводу негативной оценки прошедших парламентских выборов со стороны наблюдателей ОБСЕ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно, чтобы любая миссия, которая приезжает смотреть за выборами, не только критиковала негативные вещи, связанные с избирательными процессами, подведением итогов голосования, но и учитывала позитивные, положительные моменты, которые имели место быть", - сказал министр.

Владимир Макей отметил, что не стал бы драматизировать оценку выборов миссией ОБСЕ. "Думаю, что наши европейские партнеры будут учитывать эту оценку в выстраивании своей политики в отношении Беларуси. Но хотел бы еще раз подчеркнуть: мы были абсолютно открыты в проведении этих выборов. Более тысячи наблюдателей, представляющих различные организации и страны, имели возможность наблюдать за этим процессом абсолютно открыто и доступно на всех участках. Кстати, не во всех странах даже Евросоюза имеются соответствующие возможности для организации международного наблюдения за выборами", - отметил он.

Министр подчеркнул, что оценки выборов должны быть непредвзятыми. "Нельзя приезжать на выборы с заранее установившимися взглядами и предположениями", - убежден он. По словам Владимира Макея, представители миссии ОБСЕ на парламентских выборах негативно отзывались о стране. "Назначать на такие важные посты, как руководитель наблюдательной миссии, людей с заведомо предвзятыми взглядами по отношению к той или иной стране, в данном случае Беларуси, нельзя. Если руководитель миссии приезжает в страну, это должна быть персона, к которой не должно быть претензий со стороны того или иного государства", - считает министр.

Он заверил, что Беларусь продолжит диалог с европейскими и американскими партнерами, в том числе по вопросам совершенствования избирательного законодательства. "Мы абсолютно открыты к диалогу, готовы к этому. Думаю, в конечном итоге мы найдем точки соприкосновения, взаимопонимания по этой тематике", - сказал Владимир Макей. Он заверил, что Беларусь направит в соответствующие структуры БДИПЧ ОБСЕ свои комментарии по поводу работы миссии ОБСЕ. "Будем надеяться, что они также будут учтены при подготовке заключительного доклада по итогам парламентской избирательной кампании в Беларуси", - резюмировал он.

В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто поблагодарил белорусскую сторону, в частности, правительство за то, что они открыли выборы для международного наблюдения. "Это важно, чтобы выборы проходили в открытой и транспарентной атмосфере", - подчеркнул он, отметив также важность рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по совершенствованию избирательного процесса.

"Нам нужен диалог с Беларусью. Если мы хотим влиять на события в этой стране, на их развитие в демократическом ключе, самый лучший способ - это встречаться и поддерживать диалог", - обратила внимание министр иностранных дел Швеции Анн Линде.-0-