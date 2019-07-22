Макей: обмен визитами способствует восстановлению отношений, которые были до сирийского кризиса

22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Обмен визитами между Беларусью и Сирией позволяет восстановить двусторонние отношения, которые были до сирийского кризиса. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси отметил активизацию политического диалога между двумя странами и тесные дружественные связи между главами государств и народами. "Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Сирией, и они крепнут с каждым годом", - подчеркнул он.

Владимир Макей

По его словам, прочность и ценность этих отношений проверена временем.

Валид аль-Муаллем

Глава МИД также обратил внимание, что позиции двух государств по большому спектру международной повестки дня близки или абсолютно совпадают.

Владимир Макей выразил уверенность, что визит высокого сирийского гостя будет способствовать налаживанию более активных отношений с Сирией.-0-

Фото Максима Гучека