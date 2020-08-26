Макей обратил внимание на недопустимость попыток санкционного вмешательства в дела Беларуси

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня телефонный разговор с парламентским заместителем министра иностранных дел и министра международного развития Великобритании (министром по делам Европейского соседства и Америки) Уэнди Мортон. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Как отметили в ведомстве, беседа состоялась по инициативе британской стороны. Стороны обсудили ситуацию в Беларуси, складывающуюся после выборов, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия.

"Владимир Макей обратил внимание на необходимость продолжения конструктивного и откровенного диалога, а также на недопустимость попыток санкционного вмешательства в дела Беларуси", - рассказали в пресс-службе МИД.-0-