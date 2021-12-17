Макей обсудил с главой МИД Азербайджана развитие отношений и поддержку на международных площадках

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как рассказали в МИД, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, планы будущих контактов и совместных мероприятий, в том числе в сфере торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном.
Владимир Макей отдельно высказал благодарность своему коллеге за союзническую, порядочную позицию, занятую азербайджанской стороной на состоявшемся саммите Восточного партнерства в Брюсселе. "Азербайджан продемонстрировал ответственный подход суверенного государства, соответствующий духу стратегических белорусско-азербайджанских отношений", - подчеркнули в министерстве.
Стороны также договорились продолжить взаимодействие и дальнейшую взаимную поддержку на международных площадках.-0-