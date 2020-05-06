Макей обсудил с главой МИД Литвы ситуацию с распространением коронавируса

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе литовской стороны 6 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Беларуси и Литвы Владимира Макея и Линаса Линкявичюса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы обсуждена ситуация с распространением коронавируса в Беларуси и Литве. Министры обменялись мнениями о тактике борьбы с пандемией, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в пресс-службе.-0-