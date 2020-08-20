Макей обсудил с Хэйлом перспективы взаимодействия с США и поствыборную ситуацию в Беларуси

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия", - рассказали в министерстве.
По информации пресс-службы МИД, Владимир Макей поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь.-0-