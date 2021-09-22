Макей обсудил с коллегой из Никарагуа пути наращивания торгово-экономического сотрудничества

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Роналдо Монкада, информирует пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече были обсуждены пути наращивания торгово-экономического сотрудничества между странами.

Как сообщалось БЕЛТА, Владимир Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В программе визита - выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, саммите ООН по продовольственным системам, участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также на полях Генассамблеи запланированы двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.-0-