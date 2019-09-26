Макей обсудил с латвийским коллегой наполнение планируемых визитов на высоком и высшем уровнях

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке на полях международных мероприятий в ООН встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны с удовлетворением констатировали позитивную динамику и интенсивность белорусско-латвийского диалога. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы содержательного наполнения планируемых двусторонних визитов высокого и высшего уровня. В открытой и доверительной атмосфере были рассмотрены дальнейшие шаги по развитию диалога между Беларусью и ЕС", - проинформировали в пресс-службе.

Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс обменялись также мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику укрепления глобальной и региональной безопасности.

Состоялась встреча Владимира Макея с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом. Отмечена общность подходов к вопросам международной повестки дня и роли, которую Беларусь и Хорватия могут играть в укреплении партнерства и безопасности в европейском регионе.

Белорусский министр подчеркнул, что, несмотря на регулярные двусторонние политические контакты, потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами реализован не полностью. Обеспечение роста взаимного товарооборота и реализации совместных экономических проектов требует от сторон принятия конкретных дополнительных действий. В этой связи Владимир Макей призвал оперативно сформировать состав и провести первое заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в соответствии с соглашением, которое было подписано еще в 2015 году. Данное предложение было поддержано хорватской стороной.

С учетом предстоящего председательства Хорватии в Совете Европейского союза Гордан Грлич-Радман заверил в своей готовности держать в фокусе внимания вопросы развития инициативы "Восточное партнерство", а также взаимодействия между Беларусью и ЕС.-0-