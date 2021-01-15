Макей обсудил с послом Азербайджана график двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с послом Азербайджана Латифом Гандиловым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили график предстоящих двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях.
Отдельное внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и его итогам в 2020 году. Собеседники обменялись информацией о принимаемых в двух странах мерах по противодействию распространению COVID-19.
Обсуждена также повестка дня сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2021 год, включая взаимодействие на многосторонних площадках.
По итогам встречи намечены шаги по дальнейшему развитию белорусско-азербайджанского стратегического сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.-0-