Макей обсудил с послом Индии перспективы торгово-экономического сотрудничества

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 октября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Алоком Ранджаном Джа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии двустороннего политического диалога и активизации контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Индией. Собеседники уделили особое внимание состоянию и перспективам торгово-экономического сотрудничества", - проинформировали в МИД.

Министр и посол также обсудили пандемическую ситуацию в обеих странах, подчеркнули необходимость взаимного обмена опытом в борьбе с COVID-19.-0-

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