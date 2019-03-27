Макей обсудил с послом Кыргызстана подготовку мероприятий по экономической и гуманитарной тематике

27 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Минске Кубанычбеком Омуралиевым в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-кыргызских отношений, включая подготовку визитов и проведение совместных мероприятий по экономической и гуманитарной тематике. Владимир Макей поблагодарил посла Кыргызстана за активную работу по укреплению отношений и пожелал ему успешной работы на новой должности.-0-