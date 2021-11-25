Макей обсудил с президентом Международной федерации Красного Креста ситуацию с беженцами на границе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей проинформировал своего собеседника о развитии ситуации с мигрантами на западной границе страны и подходах Беларуси к решению этого вопроса, в том числе о взаимодействии с международными организациями.

"Стороны обменялись мнениями о миграционной проблеме и единодушно обозначили глобальный характер данного вызова, который не ограничивается ситуацией на границе Беларуси, подтвердили отсутствие альтернативы диалогу и сотрудничеству всех заинтересованных для устранения его причин", - рассказали в МИД.

Министр подтвердил готовность и открытость белорусской стороны к взаимодействию с международными организациями по оказанию гуманитарной помощи лицам, которые попали в затруднительное положение на границе. Он также поблагодарил собеседника за средства, выделенные Белорусскому обществу Красного Креста из чрезвычайного фонда федерации для оказания помощи упомянутым лицам.

Франческо Рокка высоко оценил усилия белорусской стороны в рамках двустороннего сотрудничества с МФКК. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии.-0-