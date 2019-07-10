Макей обсудил с заместителем помощника госсекретаря США развитие белорусско-американских отношений

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился сегодня с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений", - рассказали в министерстве.-0-

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