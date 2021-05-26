Макей: огульное шельмование белорусского народа и государства стало обычным явлением на Западе

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая сфера сотрудничества с Беларусью политизируется Западом. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая сегодня в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул, что конкретные действия Запада показывают: "С провалом взять с наскока Беларусь, они взялись за другие методы".

"Огульное шельмование белорусского народа и государства стало обычным явлением на Западе", - сказал министр.

По его словам, то, что сегодня происходит на западном фланге Беларуси, абсолютно не укладывается в нормальную картину международных и межгосударственных отношений.

"Бессмысленно пытаться объяснить это классическими парадигмами, завязанными на прагматичность, интересы людей, сохранение мира и стабильности в регионах. Все это напрочь отметается рядом наших так называемых партнеров", - констатировал Владимир Макей.-0-

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