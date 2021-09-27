Макей: ООН все больше думает как Запад, попирая важные принципы солидарности и многосторонности

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций все больше думает как Запад, попирая важные принципы солидарности и многосторонности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организация Объединенных Наций призвана играть ключевую роль в решении общих для всех нас вызовов и угроз. В то же время не может не вызывать озабоченность тот факт, что ООН часто становится "театральной сценой" для отдельных государств, нежели платформой для совместных действий. ООН идет по пути дальнейшей коммерциализации своей повестки, все больше превращаясь в подобие западной политики. ООН все больше думает как Запад, попирая важные принципы солидарности и многосторонности. В контексте девиза ООН "никого не оставить позади" Беларусь исходит из императива соблюдения консенсуса и учета мнений каждого государства", - заявил глава белорусского МИД.

Он отметил еще одну тревожную тенденцию. Так, в последнее время под благовидным предлогом содействия повышению эффективности функционирования Генеральной Ассамблеи ООН наблюдаются деструктивные действия отдельных государств, направленные на произвольное толкование и пересмотр сложившегося уклада работы этого органа. "Целенаправленная работа по так называемому продвижению голосов гражданского общества в Генеральной Ассамблее не является исключением. Рассматриваем эти действия как попытку придать неправительственным организациям (которые, к слову, созданы и выкормлены при поддержке отдельных заинтересованных стран) статус, идентичный суверенным государствам - членам ООН", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что это категорически неприемлемо. "Хотелось бы напомнить всем о существовании ключевого принципа деятельности ООН: одно государство - один голос", - отметил министр.

Беларусь выступает против размытия суверенитета государств - членов ООН и создания марионеточных участников в виде неправительственных организаций, которые будут способны заглушить мнения самостоятельных государств. "Бесконтрольное наводнение системы ООН мнением НПО не только не позволит должным образом учесть и даже услышать их голоса, но и усложнит достижение консенсуса, который и так с каждым годом стал даваться Генеральной Ассамблее крайне нелегко. Участие гражданского общества в работе ООН должно осуществляться на основе уже существующих процедур", - уверен Владимир Макей.

В заключение министр подчеркнул, что сегодня миру как никогда ранее необходимы солидарность, взаимопомощь и мобилизация коллективных усилий для преодоления всех разногласий.-0-