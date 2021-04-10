Макей: оптимизация не приведет к сокращению дипломатического присутствия Беларуси в мире

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящая оптимизация в работе белорусских загранучреждений не приведет к сокращению дипломатического присутствия Беларуси в мире. Об этом Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Данная тема была 6 апреля на совещании у Президента Беларуси и вызвала бурные обсуждения. "Внимание, которое было уделено этому совещанию, говорит о том, что все-таки дипломатическая служба Беларуси играет важную роль, и ее тоже пытаются в определенной мере расшатать в надежде, что это послужит, возможно, каким-то даже сигналом для других ведомств", - сказал министр.

Владимир Макей отметил, что некоторые бывшие сотрудники МИД порой заявляют, что раньше в ведомстве работали высококвалифицированные специалисты. "То есть читай: "Мы - великие, мы ушли, и там ничего больше не осталось". Хочу успокоить их: нормально работают сотрудники, высококвалифицированные. И приходят молодые ребята, толковые очень, образованные, с несколькими высшими образованиями. Поэтому дипломатическая служба Беларуси жила, живет и будет жить", - подчеркнул глава МИД.

Что касается оптимизации загранучреждений или центрального аппарата, Владимир Макей отметил, что это процесс постоянный. "Смотрим на то, как развиваются наши отношения с теми или иными странами на том или ином континенте. Естественно, если мы видим, что в течение нескольких лет нет никакой отдачи в плане в первую очередь внешнеэкономической деятельности, то мы тогда обсуждаем в правительстве и вносим соответствующее предложение Президенту", - рассказал он.

"Хочу сказать, что в результате той оптимизации, которую мы проведем, наше дипломатическое присутствие нисколько не уменьшится. Наоборот, увеличится на мировых просторах. Что-то я уже назвал - насчет создания новых генконсульств в Мумбаи, Хошимине, Гонконге. Это очень важно с точки зрения присутствия на этих рынках", - заявил Владимир Макей.

В целом же он отметил, что Беларусь - небольшая, компактная страна и не может позволить себе раздутый аппарат госслужащих. При этом, как свидетельствуют некоторые исследования, в Беларуси на душу населения гораздо меньше госслужащих, чем, например, в Великобритании, Германии или Франции. То же самое касается и аппарата дипломатической службы. "По сравнению с такими же странами по численности населения, по масштабам, как Австрия, Венгрия, Швеция, у нас намного меньше аппарат дипломатической службы. Порядка в 2 раза меньше, чем в Австрии, в три раза меньше, чем в Венгрии, и раза в 4 меньше, чем в Швеции", - привел данные министр.

"Но я думаю, что надо брать не числом, а умением. Мы создали такую систему, когда порядка 30 посольств у нас работают в формате минипосольств, где работает один руководитель загранучреждения и два сотрудника", - отметил Владимир Макей.-0-