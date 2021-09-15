Макей: от Афганистана ждут нацеленности на миролюбивое развитие страны

15 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. От Афганистана государства региона ждут нацеленности на миролюбивое развитие страны и выстраивание разнопланового сотрудничества с другими государствами. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

К саммиту ОДКБ, который проходит в эти дни в Душанбе, государства - члены организации договорились выработать общую позицию по ситуации в Афганистане.

"Естественно, существуют разные точки зрения на сей счет. Наши подходы были обозначены и Президентом, и на других уровнях. Я считаю, что мы должны дождаться окончательного формирования правительства Афганистана. Мы полагаем, что внутри страны должен быть организован инклюзивный диалог с вовлечением различных категорий населения. Мы заинтересованы в том, чтобы с территории Афганистана не исходила угроза для соседей, а сегодня эти угрозы носят многомерный характер", - сказал Владимир Макей.

При этом он отметил, что угрозы терроризма и экстремизма могут быть актуальны не только для соседей Афганистана, но и других стран, в том числе Беларуси.

"Если мы будем видеть, что с территории Афганистана не исходят угрозы для соседних стран, что Афганистан проповедует спокойное, миролюбивое развитие своей страны, нацелен на выстраивание разнопланового сотрудничества с другими государствами, конечно же, мы будем заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные отношения с этой страной", - заявил министр.

Тем более, обратил внимание Владимир Макей, товарооборот Беларуси с Афганистаном не такой уже и маленький. В прошлом году он превысил $180 млн, и это даже больше, чем с некоторыми постсоветским странами.-0-