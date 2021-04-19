Макей: от Беларуси никогда не исходила и не будет исходить какая-либо угроза

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. От Беларуси никогда не исходила и не будет исходить какая-либо угроза соседним странам или региону. Об этом было заявлено на прошедшей в Женеве встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Владимир Макей проинформировал президента МККК о ситуации в Беларуси, подчеркнув, что от белорусского государства никогда не исходила и не будет исходить какого-либо рода угроза соседним странам или региону в целом", - заявили в МИД.

Собеседники отметили активизацию двустороннего взаимодействия после визита президента МККК в Минск в ноябре 2017 года и его встречи с главой Беларуси и выразили готовность изучить возможность расширения гуманитарного сотрудничества в ближайшей перспективе, включая содействие Белорусскому обществу Красного Креста. Стороны достигли договоренности о совместном продвижении в рамках председательства Беларуси в СНГ в 2021 году инициативы президента МККК по борьбе с угрозой кибератак на системы здравоохранения.-0-