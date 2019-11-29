Макей отметил большую роль побратимского движения в укреплении сотрудничества Беларуси и Польши

29 ноября, Молодечно /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Побратимские связи между Беларусью и Польшей очень важны для развития всестороннего, особенно межрегионального сотрудничества. Это отмечается в приветствии министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, которое он направил участникам пятой встречи городов-побратимов Беларуси и Польши, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Развитие добрососедских отношений между нашими странами невозможно без плодотворного сотрудничества на региональном и местном уровнях, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Беларуси. - Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за ваш значительный вклад в строительство взаимовыгодных и конструктивных связей между двумя государствами".

Владимир Макей обратил внимание, что в настоящее время побратимами являются и сотрудничают почти 90 белорусских и польских городов. Ежегодно эта цифра увеличивается. В рамках побратимских связей реализовались конкретные взаимовыгодные проекты в экономической, инвестиционной, культурной, спортивной, образовательной областях.

Министр отметил, что Польша является важным членом Евросоюза. Он также подчеркнул, что эта страна не просто сосед Беларуси, но и один из крупнейших торгово-экономических инвестиционных партнеров. "Двусторонние экономические связи активно развиваются, способствуя укреплению экономик", - отметил глава белорусского МИД и пожелал участникам встречи плодотворной работы и реализации новых совместных проектов.

Приветствие зачитал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев. Он также отметил важность данной встречи, которая призвана активизировать белорусско-польское взаимодействие.-0-