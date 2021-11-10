Макей отметил факты бесстыдного надругательства над прахом советских воинов

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве на совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России подчеркнул важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне, сообщает БЕЛТА.

"Считаю крайне важной задачей убедительно доносить правду о войне до широкой международной аудитории, в первую очередь молодежи. В современном мире (и за примерами не нужно далеко ходить) набирают обороты попытки фальсификации истории и оправдания нацистских преступников", - заявил министр.

Он отметил, что происходит бесстыдное надругательство над прахом советских воинов, идет перекодирование сознания людей в сторону оправдания и даже героизации нацизма. "Совместно с нашими российскими коллегами мы продолжим наступательную работу на международных площадках по противодействию этим циничным проявлениям", - сказал Владимир Макей.-0-