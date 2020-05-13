Макей по телефону обсудил тематику прав человека со спецпредставителем ЕС Гилмором

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел телефонный разговор со специальным представителем Европейского союза по правам человека Эймоном Гилмором. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Собеседники обсудили тематику белорусско-европейского взаимодействия в сфере прав человека и меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - рассказали в МИД. Во время разговора речь также шла о перспективах сотрудничества по линии ОБСЕ.

"Владимир Макей отметил, что Беларусь на постоянной основе обсуждает во взаимоуважительном духе тематику прав человека с ЕС и США и намерена продолжать эту практику", - проинформировали в МИД.-0-