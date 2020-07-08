Макей поблагодарил представителя ЮНИСЕФ за помощь медучреждениям в борьбе с коронавирусом

8 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня встретился с представителем ЮНИСЕФ в Беларуси Рашедом Мустафой Сарваром в связи с завершением его работы на данном посту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Владимир Макей отметил активную и эффективную деятельность представительства ЮНИСЕФ в Беларуси под руководством Рашеда Мустафы Сарвара. Стороны обсудили наиболее актуальные направления взаимодействия Беларуси и ЮНИСЕФ, включая безопасность детей в киберпространстве, помощь детям - жертвам насилия, детям с инвалидностью, а также подтвердили, что растущие объемы финансирования страновых программ ЮНИСЕФ в Беларуси подтверждают высокий потенциал взаимодействия.

Министр иностранных дел высоко оценил работу представителя ЮНИСЕФ в Беларуси по привлечению к сотрудничеству государственных структур, общественных объединений, бизнес- и частных партнеров.

Владимир Макей поблагодарил Рашеда Мустафу Сарвара за эффективную и оперативную поддержку со стороны представительства ЮНИСЕФ, оказанную белорусским медицинским учреждениям, школам и интернатам в период активного распространения коронавируса. Так, представительство ЮНИСЕФ развернуло масштабную работу с привлечением многочисленных партнеров, что позволило за короткий период собрать $1,58 млн, на которые закупаются необходимые материалы и оборудование.

За личный вклад в укрепление и расширение сотрудничества между Беларусью и ЮНИСЕФ Рашед Мустафа Сарвар награжден знаком отличия органов дипломатической службы Беларуси "Партнерство".-0-