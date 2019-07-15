Макей подчеркивает важность экономического вектора в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркивает приоритет внешнеэкономического вектора в работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. Об этом он заявил сегодня на открытии ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы видите, что происходит в мире и на наших внешних рынках. Есть проблемы, вынужден это признать, с решением тех напряженных задач и параметров, которые поставлены в этом году, и выполнение которых - непосредственная сфера ответственности в том числе МИД и загранучреждений. Главная наша задача - это продвижение белорусских товаров и услуг на внешние рынки, - сказал министр. - Ситуация на внешнеторговом фронте не стала проще с нашей прошлогодней встречи. Она и не будет проще. Идет жесткая и бескомпромиссная борьба во всех регионах за рынки сбыта и сферы экономического влияния".

Владимир Макей констатировал наличие в мире фактов торговых войн, протекционизма, продвижения собственных интересов в ущерб многосторонним обязательствам. "Все эти явления непосредственно затрагивают Беларусь с ее открытой экономикой. В этих условиях требования к работе посольств, важность их вклада в реагирование на внешние вызовы будет только возрастать. Востребованы нестандартные подходы, свежий незашоренный взгляд на рынки стран вашей аккредитации", - сказал министр, обращаясь к дипломатам.-0-