Макей подчеркивает важность эволюционного развития Беларуси без внешнего вмешательства

Владимир Макей. Фото из архива

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси.

"Министр подчеркнул важность эволюционного развития страны без внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - отметили в МИД.

Стороны также обсудили направления и приоритеты дальнейшего взаимодействия Беларуси и ООН.-0-