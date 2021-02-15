Макей: подлинная демократия должна вызреть внутри общества

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подлинная демократия должна вызреть внутри общества. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью РБК, сообщает БЕЛТА.

Глава МИД отметил, что порой те, кто называет себя демократами, ведут себя абсолютно с точностью до наоборот. Например, имеют место откровенные угрозы и запугивания в адрес госслужащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей.

"Моя семья лично столкнулась с этим. Буквально после вчерашнего моего выступления (11 февраля во время Всебелорусского народного собрания. - Прим. БЕЛТА) моей супруге пришло под сотню звонков, SMS, сообщений в Instagram и Facebook. Ради бога, это на их совести", - сказал министр.

"Я считаю, что эти методы абсолютно несовместимы с методами подлинной демократии. Я называю это фашиствующей демократией. Я убежден, что это так и есть. В принципе, важно было бы отказаться от навешивания ярлыков…, - заявил Владимир Макей. - Всем - и властям, и протестующим. Подумать о том, что нужно в данной ситуации для белорусского народа. Но делать это не через революцию, не через улицу, а в рамках существующего законодательства".

"Да, это займет больше времени, такое поступательное движение вперед, но зато это будет подлинная демократия, зато это будет подлинное развитие человека и общества, а не то, что мы пытаемся извне насадить сюда такую управляемую демократию, как когда-то несколько лет назад существовал такой термин в Российской Федерации, изобретенный известным Владиславом Сурковым. Я категорически против такого. Я считаю, что вот эта подлинная демократия должна вызреть внутри общества. Это же касается и политических партий, о чем вчера (в своем докладе на ВНС. - Прим. БЕЛТА) сказал Президент, - они должны действительно выкристаллизоваться внутри общества. Тогда они будут играть действительно ту роль, которую они должны играть в политической системе государства", - резюмировал глава МИД.-0-