Макей: Польша использует миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша использует миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем, а также в отношениях по линии Евросоюза. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, какие метаморфозы происходят в отношениях между Брюсселем и Варшавой. И понимаем, что стоит за этим, - отметил министр. - Мы понимаем, что для Польши сейчас очень выгодно отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Видим, что влияние оппозиции после возвращения Дональда Туска (экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета. - Прим. БЕЛТА) в Польшу возрастает. Отвлечь внимание от перепалки с Брюсселем по поводу соблюдения прав человека, свободы СМИ, деятельности законодательной власти и так далее. Понятно, что Польша в данной ситуации решила сыграть на этом миграционном кризисе. Считаю, что это абсолютно глупый подход, который не принесет никому никаких дивидендов. Такой подход лишь загоняет ситуацию в тупик".

Владимир Макей акцентировал внимание на том факте, что другие страны ЕС сталкиваются с куда большими потоками беженцев, нежели Польша, но там тем не менее не предпринимается никаких чрезвычайных действий. Например, накануне через пролив Ла-Манш большая группа смогла переправиться в Великобританию. "Парламент Великобритании не собирался, не объявлял чрезвычайное положение, и не было принято решение Лондоном о выдвижении боевых кораблей ВМС к границам Франции", - заметил глава МИД.

Италия, например, только в этом году приняла 55 тыс. беженцев, в Греции подано более 40 тыс. прошений о предоставлении убежища, в прошлом году ЕС принял 500 тыс. беженцев из других стран, привел данные министр.

Тем временем, обратил внимание министр, при в разы меньшем количестве беженцев у границы с Польшей там слышны лязг гусениц, шум вертолетных пропеллеров, и даже имеют место выстрелы в сторону Беларуси.

"Польша, на мой личный взгляд, является абсолютно ксенофобной страной по отношению к мигрантам. И в первую очередь к мигрантам из мусульманских стран. То, что сегодня происходит, является свидетельством того, что Польша и некоторые Балтийские государства нарушают все мыслимые и немыслимые нормы и принципы международного права, да и нормы морали", - заявил Владимир Макей.-0-