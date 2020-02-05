Макей посещает с визитом Болгарию

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посещает с официальным визитом Болгарию. Об этом сообщает белорусская дипмиссия в этой стране, передает БЕЛТА.

"Начался первый в истории наших двусторонних отношений официальный визит министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея в Республику Болгария", - сообщается в твиттер-аккаунте посольства.

На фотографии, которая сопровождает новость, запечатлен запаркованный самолет авиакомпании Lufthansa. Видимо, именно на нем министр и прибыл в Болгарию.

Фото из Twitter-аккаунта посольства Беларуси в Болгарии

Дипмиссия также сообщает о встрече Владимира Макея с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой. В центре внимания были контакты между парламентами двух стран, взаимодействие в межпарламентских структурах.-0-