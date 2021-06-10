Макей посетит Москву и проведет переговоры с главой МИД РФ

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси Владимир Макей 17-18 июня посетит Москву. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.

"17-18 июня по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь", - сказала Мария Захарова.

Она сообщила, что на переговорах главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрят широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. "Особое внимание будет уделено совместной работе в интеграционных форматах Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Министры подробно обсудят координацию подходов в международных организациях, включая ООН и ОБСЕ", - добавила Мария Захарова.

"Также запланирован обмен мнениями по проблематике международной, европейской безопасности, а также отношения с США и Евросоюзом, включая совместные шаги по противостоянию вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - заявила представитель МИД РФ.-0-