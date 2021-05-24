Макей: послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.
В столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран - участниц турнира. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.
"Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", - подчеркнул глава белорусского МИД.
"Нас удивляет, что подобного рода действия совершаются на фоне заявлений Беларуси о готовности провести транспарентное открытое расследование инцидента с самолетом Ryanair с участием международных экспертов. На этом фоне делаются не просто какие-то политические обвиняющие заявления в адрес Беларуси, но и предпринимаются конкретные действия, провокации", - добавил глава МИД.-0-
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