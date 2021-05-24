Макей: посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Латвии Эйнарс Семанис был приглашен в МИД Беларуси в связи с оскорблением белорусского государственного флага в Риге. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА. "Сегодня посол Латвии был приглашен в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который буквально некоторое время назад произошел в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь. Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", - заявил глава белорусского МИД. "Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией", - сказал Владимир Макей. В столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран-участниц турнира. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!