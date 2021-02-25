Макей посоветовал некоторым западным дипломатам в Беларуси сходить в музей истории ВОВ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не все иностранные партнеры Беларуси соблюдают методы традиционной дипломатии. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, сегодня методы традиционной дипломатии уходят в небытие. Они, например, гласят, что при столкновении интересов нельзя допускать военного противостояния, государства должны обмениваться достоверной информацией, а дипломат в чужой стране должен уважать ее традиции, обычаи и нравы.

"К сожалению, не все наши партнеры соблюдают это, - отметил Владимир Макей. - Например, как я могу говорить о любви того или иного дипломата к стране аккредитации, когда он размещает у себя репосты очень сомнительного характера: "Минск выглядит, как в годы фашистской оккупации". И это говорит дипломат, чья страна в то время оккупировала Беларусь". По словам министра, некоторым иностранным дипломатам лучше было бы сходить в музей истории Великой Отечественной войны и изучить историю.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что стороны даже в самой сложной ситуации должны думать о диалоге. "Даже в этой ситуации мы считаем, что возможность выхода есть. Надо только искренне стремиться", - добавил министр.-0-