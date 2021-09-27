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27 сентября 2021, 16:48

Макей: практика произвольных санкций в качестве инструмента политического давления должна быть навсегда искоренена

Фото МИД
Фото МИД

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практика произвольных санкций в качестве инструмента политического давления должна быть навсегда искоренена. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практика произвольных финансовых и экономических санкций в качестве инструмента политического давления должна быть навсегда искоренена. И это также должно быть одной из сфер деятельности ООН", - заявил глава МИД.

Односторонние ограничительные меры он назвал одним из излюбленных приемов западных государств. "Не вникая в суть происходящих в той или иной стране процессов, безответственные политики, ввиду, наверное, нехватки фантазии, автоматически хватаются за стоящий всегда наготове отточенный топор санкций, если им что-то не нравится. Пагубность такой политики давно известна: применение односторонних ограничений грубейшим образом нарушает международное право и наносит непоправимый вред всей системе международных отношений, наращивает конфликтный потенциал и враждебность в межгосударственных отношениях", - уверен глава МИД.

От имени Беларуси он выразил солидарность с другими странами, которые подверглись гнету санкционной политики. "Мы поддерживаем братский народ Кубы, который уже столько лет находится в несправедливой экономической блокаде по волюнтаристской воле одного государства", - сказал министр.

Владимир Макей также подчеркнул, что основными жертвами односторонних санкционных мер становятся обычные граждане. Ограничения в области торговли, валютного, банковского и транспортного секторов отрицательно сказываются на уровне благосостояния людей, негативно влияют на развитие частной инициативы, сокращают образовательные возможности, создают угрозу продовольственной безопасности.

"Односторонние отраслевые санкции против крупнейших государств - экспортеров жизненно важного сырья, используемого в сельском хозяйстве, включая калийные минеральные удобрения, не только создают дефицит этой ценной продукции на мировом рынке, существенно взвинчивая цены, но и несут прямую угрозу простым людям в уязвимых странах, в первую очередь в регионах Африки, Азии и других точках мира, - акцентировал внимание Владимир Макей. - Уже сегодня в мире голодает около одного миллиарда человек, а из-за недальновидности кучки государств, которые применяют односторонние экономические ограничения против целых секторов экономики, занятых в продовольствии, без еды могут оказаться еще многие сотни миллионов людей".-0-

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