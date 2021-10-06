Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Негативная тенденция агрессивного применения западными странами односторонних принудительных мер противоречит их международным обязательствам. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время выступления на общеполитической дискуссии высокого уровня Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает БЕЛТА.

"Наметившаяся негативная тенденция агрессивного применения западными странами односторонних принудительных мер в отношении других суверенных государств идет вразрез с положениями Устава ООН и противоречит ряду международных обязательств. Более того, такие неправомерные действия коллективного Запада ограничивают возможности государств, находящихся под санкционным давлением, в устойчивом развитии, нарушают экономические и социальные права граждан этих государств", - подчеркнул Владимир Макей.

По словам белорусского дипломата, применение односторонних принудительных мер особенно представляется неприемлемым в ситуации, когда человечество продолжает страдать от коронавирусной пандемии, а национальные экономики не могут в полной мере восстановиться.

"Эта ситуация сохраняется вопреки призывам генерального секретаря ООН воздержаться от ограничительных мер в сложный и непредсказуемый период существования мирового сообщества. ЮНКТАД может сыграть свою роль в оценке негативного воздействия односторонних принудительных мер для устойчивого развития, в том числе на выполнение Повестки дня - 2030", - предложил министр.

Владимир Макей считает, что итогом работы конференции должна стать актуализация мандата ЮНКТАД, сконцентрированного на объединительной глобальной повестке дня и нацеленности на созидательное выполнение Повестки дня в области устойчивого развития, достижение конкретных практических результатов, которые улучшат благополучие и повысят благосостояние людей, помогут достойно справиться с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19 и другими вызовами современности.

"Формирование мандата ЮНКТАД должно происходить также с учетом интересов стран со средним уровнем дохода, в которых проживает около 70% мирового населения. Изначальный мандат ЮНКТАД фокусируется на обеспечении устойчивого экономического роста и развития. Обновленный многофункциональный мандат ЮНКТАД будет соответствовать как девизу Конференции ЮНКТАД-15 "От неравенства и уязвимости к процветанию для всех", так и девизу Повестки дня - 2030 "Никого не оставить в стороне", - отметил министр.-0-