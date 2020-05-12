Макей предложил обсудить усилия стран СНГ по борьбе с COVID-19 на заседании Совета глав правительств

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел СНГ предложил обсудить тему совместных усилий государств СНГ по борьбе с пандемией COVID-19 и преодолению ее последствий на предстоящем заседании Совета глав правительств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Заседание СМИД проходило сегодня в формате видеоконференции. "Несмотря на то, что сложная эпидемиологическая ситуация вынуждает нас временно отказаться от традиционных форматов встреч, она не влияет на нашу готовность прилагать активные усилия по подготовке новых концептуальных документов, определяющих дальнейшее развитие интеграционных процессов на пространстве Содружества", - отметил Владимир Макей.

По его словам, благодаря слаженной работе экспертных групп подготовлена к подписанию Концепция дальнейшего развития СНГ на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Фактически согласована Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года, на завершающем этапе - план мероприятий по ее реализации. Одобрен проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года.

"С учетом задач, стоящих перед нашими странами в условиях турбулентности эпидемиологической обстановки, полагаю целесообразным еще раз внимательно посмотреть на два последних документа с целью возможного усиления блоков, касающихся научно-технического и промышленного сотрудничества в области медицины, - сказал Владимир Макей. - В целом предлагаю предметно обсудить тему совместных усилий государств - участников СНГ по борьбе с пандемией COVID-19 и преодолению ее последствий на предстоящем заседании Совета глав правительств". Планируется, что заседание состоится 29 мая в формате видео-конференц-связи.-0-