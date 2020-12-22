Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Тадеушем Кондрусевичем с учетом всех имеющихся правовых механизмов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 22 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:38 В Витебской области до 2025 года комплексной безбарьерной средой оборудуют более 300 объектов Регионы
16:32 Замгоссекретаря Совбеза представил коллективу ГТК нового председателя Экономика
16:26 В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна В мире
16:17 Более 500 л стеклоомывающей жидкости изъяли у мужчины в Минске Происшествия
16:15 Кочанова: дружеские отношения Беларуси и Армении будут сохраняться и развиваться Общество
15:59 Белорусские агрометеорологи не ожидают опасных для озимых погодных явлений в ближайшее время Общество
15:57 Командование ВВС и войск ПВО поздравило воспитанников реабилитационного центра для детей-инвалидов Общество
15:56 Республиканский центр экологии и краеведения подготовил программу "Ну погоди!" в гостях у Экознайки" Афиша
15:39 Более 1,3 тыс. участников и 200 инициатив - в Гродненской области продолжена работа диалоговых площадок Регионы
15:39 Абрамович: задача правоохранителей - обеспечить безопасный досуг детей Общество
15:31 Макей и Лавров обсудили белорусско-российское сотрудничество и взаимодействие в международных организациях Политика
15:29 Годовалый мальчик умер в Столинском районе Происшествия
15:24 В Дзержинске задержали наркокурьера с крупной партией товара Происшествия
15:20 Представители МИД стран СНГ обсудили внешнеполитическое планирование Политика
15:20 Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Тадеушем Кондрусевичем с учетом всех имеющихся правовых механизмов Политика
15:14 Начата опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС - Минэнерго Экономика
15:08 Макей рассказал об ответных мерах Беларуси на третий пакет санкций Евросоюза Политика
14:53 В Молдове возобновились протесты фермеров В мире
14:51 БЖД вручила новогодние подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната Общество
14:47 Названы победители международного проекта "Выбор года 2020" в Беларуси! Общество
14:24 Качество образования Института бизнеса БГУ подтверждено международной аккредитацией IQA Общество
14:19 Двое жителей Брестской области обвиняются в надругательстве над госфлагом Происшествия
14:19 ФПБ и ее членские организации выступили с заявлением о нарушении ЕС прав трудящихся Беларуси Общество
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1858 пациентов с COVID-19, выписаны 1877 Общество
14:14 Госдума России приняла поправки, уточняющие требования к журналистам на митингах В мире
14:13 Прототип белорусской вакцины от коронавируса может появиться к концу 2021 - середине 2022 года Общество
14:08 Жительница Борисова взяла в долг более $25 тыс. и не собиралась возвращать Происшествия
14:05 Пиневич: создание собственной вакцины от коронавируса является элементом национальной безопасности Общество
14:03 Новогодний утренник и подарки - акция "Наши дети" прошла в Шкловской школе-интернате Регионы
13:53 Одаренным учащимся Бреста вручили сертификаты на бытовую технику и сладости Регионы
Все новости
Все новости
Политика
22 декабря 2020, 15:20

Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Тадеушем Кондрусевичем с учетом всех имеющихся правовых механизмов

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал журналистам итоги визита в Беларусь посланника Папы Римского, апостольского нунция в Великобритании Клаудио Гуджеротти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД рассказал, что посланник Папы Римского привез в Минск письмо, адресованное Президенту Беларуси. "В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной, архиепископом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем. Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, конечно же, что приближаются добрый, святой для всех праздник Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной", - сказал министр.

Характеризуя в целом отношения Беларуси с Ватиканом, Владимир Макей подчеркнул, что между сторонами налажены очень доверительные, тесные дружеские контакты. "И мы - Республика Беларусь и государство Ватикан - всегда откровенно и искренне обсуждаем все вопросы, связанные с нашим взаимодействием, - добавил он. - Мы, кстати, очень плотно работаем и сотрудничаем с Ватиканом в рамках различных международных организаций. Поддерживаем друг друга практически по всем без исключения направлениям международной, региональной и двусторонней политики".

"Что очень важно, как мне кажется, что главу белорусского государства и главу Ватикана, Папу Римского Франциска, связывают очень тесные дружеские, личные отношения, - продолжил министр. - Я знаю, что Президент Беларуси с уважением относится к Папе Франциску и восхищается его деятельностью. Аналогично и Папа Римский Франциск с любовью и трепетом относится к Беларуси. И, конечно же, он переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Макей МИД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Фото из архива Макей и Лавров обсудили белорусско-российское сотрудничество и взаимодействие в международных организациях
Представители МИД стран СНГ обсудили внешнеполитическое планирование
Владимир Макей. Фото из архива Макей рассказал об ответных мерах Беларуси на третий пакет санкций Евросоюза
Во время встречи Беларусь была и остается надежным партнером Армении - Андрейченко
Фото из архива Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости - МИД КНР
Фото МИД Беларусь и Ватикан заинтересованы в активизации сотрудничества
Главное
Во время совещания Лукашенко: Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый получит к ней свободный доступ
Головченко: правительство заинтересовано в приходе армянского бизнеса в Беларусь
Правительство изменило положение о распределении выпускников
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1858 пациентов с COVID-19, выписаны 1877
Топ-новости
Лукашенко: следующий этап противостояния пандемии - массовая вакцинация населения
Начата опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС - Минэнерго
Кочанова: дружеские отношения Беларуси и Армении будут сохраняться и развиваться
Макей рассказал об ответных мерах Беларуси на третий пакет санкций Евросоюза
Пиневич: создание собственной вакцины от коронавируса является элементом национальной безопасности
ФПБ и ее членские организации выступили с заявлением о нарушении ЕС прав трудящихся Беларуси
Трилогия малой родины помогла прочувствовать особую связь с родной землей
Минимальная зарплата с 1 января вырастет до Br400
Parimatch запускает платформу для проекта "Эксперты" с прогнозами на спорт
Собственные вакцины позволят гибко реагировать на вызовы в области безопасности населения - "Белмедпрепараты"
Белорусские агрометеорологи не ожидают опасных для озимых погодных явлений в ближайшее время
Турчин: аграрная отрасль и бизнес - одни из ключевых направлений экономики Березинского района
Сцена с 6-этажный дом и бальные традиции - Шестаков рассказал о новогодней афише Минска
Три белорусских предприятия удостоены премии СНГ за достижения в области качества
Машинист метрополитена об особенностях профессии и секретных ветках столичной подземки
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.