Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Тадеушем Кондрусевичем с учетом всех имеющихся правовых механизмов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал журналистам итоги визита в Беларусь посланника Папы Римского, апостольского нунция в Великобритании Клаудио Гуджеротти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД рассказал, что посланник Папы Римского привез в Минск письмо, адресованное Президенту Беларуси. "В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной, архиепископом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем. Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, конечно же, что приближаются добрый, святой для всех праздник Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной", - сказал министр.

Характеризуя в целом отношения Беларуси с Ватиканом, Владимир Макей подчеркнул, что между сторонами налажены очень доверительные, тесные дружеские контакты. "И мы - Республика Беларусь и государство Ватикан - всегда откровенно и искренне обсуждаем все вопросы, связанные с нашим взаимодействием, - добавил он. - Мы, кстати, очень плотно работаем и сотрудничаем с Ватиканом в рамках различных международных организаций. Поддерживаем друг друга практически по всем без исключения направлениям международной, региональной и двусторонней политики".

"Что очень важно, как мне кажется, что главу белорусского государства и главу Ватикана, Папу Римского Франциска, связывают очень тесные дружеские, личные отношения, - продолжил министр. - Я знаю, что Президент Беларуси с уважением относится к Папе Франциску и восхищается его деятельностью. Аналогично и Папа Римский Франциск с любовью и трепетом относится к Беларуси. И, конечно же, он переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии".-0-