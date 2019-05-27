Макей: президенты Беларуси и России планируют принять участие в Форуме регионов в Санкт-Петербурге

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Планируется, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в июле примут участие в VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно важное значение в белорусско-российских отношениях имеют межрегиональные связи, - отметил Владимир Макей. - Как вы знаете, в июле этого года в Санкт-Петербурге пройдет VI Форум регионов Беларуси и России, который будет посвящен гуманитарному и образовательному сотрудничеству между нашими странами, в том числе реализации совместных молодежных проектов. В пленарном заседании форума планируют принять участие главы наших государств".

Глава МИД Беларуси добавил, что стороны уже ведут активную подготовку к этому важному мероприятию. -0-