Макей принял копии верительных грамот у посла Армении

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Беларуси Размика Хумаряна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних белорусско-армянских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, активизация взаимодействия Минска и Еревана на международных площадках, а также перспективы реализации взаимовыгодных совместных проектов.-0-