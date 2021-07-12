Макей: принцип многовекторности актуален для Беларуси даже в сегодняшнее непростое время

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ринцип многовекторности актуален для Беларуси даже в сегодняшнее непростое время. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

"Мне кажется, что отдельные политики, журналисты, политологи уделяют гипертрофированное внимание вот этому термину "многовекторность". Если брать это понятие, то оно присутствует в соответствующих законодательных актах о проведении внешней политики в разных странах. В том числе в России - Россия тоже говорит о многовекторной политике. Для нас самое главное - экономика. И мы считаем, что принцип многовекторности сохраняет свою актуальность даже в сегодняшнее непростое время, когда у нас есть ряд трудностей в организации нашего взаимодействия со странами так называемого коллективного Запада", - отметил Владимир Макей.

Беларусь сегодня торгует с более чем 170 странами, и понятие многовекторности не означает, что она собирается "от кого-то уходить и к кому-то приходить, от кого-то отойти и к кому-то прильнуть", - сказал министр.

"Мы хотим иметь сбалансированные отношения со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть государства, партнеры, с которыми мы просто обязаны иметь более тесные отношения. Например, Россия. Это наш сосед, 1,3 тыс. км границы. Нас связывает общая история, общечеловеческие контакты и веками устоявшиеся связи во всех сферах и областях. Поэтому этот вектор был, есть и останется для нас самым огромным. И мы понимаем, что мы просто обязаны развивать всестороннее сотрудничество с Россией", - подчеркнул дипломат.

В то же время Беларусь не может отказаться и от сотрудничества с такими странами, как Китай и Индия. Есть хорошие перспективы на Африканском континенте, добавил Владимир Макей.-0-