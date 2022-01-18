Макей призвал белорусское гражданское общество смелее высказывать свои инициативы

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство заинтересовано в том, чтобы гражданское общество смелее высказывало свои инициативы. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на встрече с представителями гражданского общества Литвы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кто-то говорит, что у нас диктатура, но, поверьте, мы заинтересованы в том, чтобы существовало альтернативное мнение. Более того, мы заинтересованы в том, чтобы и гражданское общество смелее высказывало какие-то свои инициативы и альтернативные точки зрения. Общеизвестно, что в споре рождается истина", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что это особенно важно сейчас, когда в Беларуси происходит политическая трансформация, идет работа над изменением Конституции.

"У нас готовы слушать и слышать альтернативное мнение гражданского общества. Но понятно, что это мнение должно быть конструктивным и нацеленным на сохранение государственности Беларуси, поступательное развитие государства и общества", - подчеркнул министр.-0-

Владимир Макей

Фото Максима Гучека