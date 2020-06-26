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Политика
26 июня 2020, 12:07

Макей призвал обеспечивать полное и добросовестное выполнение Устава ООН

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение принципов, закрепленных в Уставе ООН, имеет исключительное значение для Беларуси. Только через их полное и добросовестное выполнение можно обеспечить мирное сосуществование государств, наций и народов. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на мероприятии по случаю 75-летия Устава ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр выразил надежду, что с этого мероприятия начнется постепенное возобновление международной деятельности и контактов, которые были приостановлены из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Глава МИД назвал Устав ООН своеобразной книгой добрых советов, которая включает в себя рецепты на все случаи жизни, "инструкции, которыми должен руководствоваться современный дипломат, государственный деятель при выстраивании внешней политики ". "Хочется, чтобы фундаментальные принципы, закрепленные в Уставе, были не просто изложены на бумаге (их правильность никто не может оспорить), а имели прикладное значение и являлись краеугольным камнем международного сотрудничества", - сказал Владимир Макей.

Он напомнил, что Беларусь заплатила огромную цену за уроки, которые нашли отражение в Уставе ООН. "Поэтому сохранение этих принципов имеет для нас исключительное значение. Только через их полное и добросовестное выполнение мы сумеем обеспечить мирное сосуществование государств, наций и народов, достижение экономического и социального прогресса и устойчивого развития", - подчеркнул он.

Владимир Макей с сожалением констатировал: современный мир пока не стал таким, каким его представляли себе участники Конференции ООН в Сан-Франциско. "Порой даже возникает впечатление, что уроки Второй мировой войны забыты, а ее итоги подверглись ревизии, так же как забыты причины и цели создания ООН, основные положения Устава организации. Возможно, сейчас наиболее подходящий момент, чтобы задуматься про важные вещи, которые оказываются такими простыми: мир, безопасность, доверие, сотрудничество. На них базируется Устав ООН, и мы обязаны оправдать надежды и устремления его создателей. Только коллективная воля, солидарность и поддержка друг друга позволят построить справедливый, безопасный и устойчивый мир и достичь всеобщего благополучия", - обратил внимание он.

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Устав ООН впервые издан на белорусском языкеУстав ООН впервые издан на белорусском языке
Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на мероприятии, отметил, что издание Устава ООН на белорусском языке будет содействовать обеспечению преемственности поколений и исторической памяти о вкладе Беларуси в установление международного мира.

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