Макей призвал обеспечивать полное и добросовестное выполнение Устава ООН

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение принципов, закрепленных в Уставе ООН, имеет исключительное значение для Беларуси. Только через их полное и добросовестное выполнение можно обеспечить мирное сосуществование государств, наций и народов. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на мероприятии по случаю 75-летия Устава ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр выразил надежду, что с этого мероприятия начнется постепенное возобновление международной деятельности и контактов, которые были приостановлены из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Глава МИД назвал Устав ООН своеобразной книгой добрых советов, которая включает в себя рецепты на все случаи жизни, "инструкции, которыми должен руководствоваться современный дипломат, государственный деятель при выстраивании внешней политики ". "Хочется, чтобы фундаментальные принципы, закрепленные в Уставе, были не просто изложены на бумаге (их правильность никто не может оспорить), а имели прикладное значение и являлись краеугольным камнем международного сотрудничества", - сказал Владимир Макей.

Он напомнил, что Беларусь заплатила огромную цену за уроки, которые нашли отражение в Уставе ООН. "Поэтому сохранение этих принципов имеет для нас исключительное значение. Только через их полное и добросовестное выполнение мы сумеем обеспечить мирное сосуществование государств, наций и народов, достижение экономического и социального прогресса и устойчивого развития", - подчеркнул он.

Владимир Макей с сожалением констатировал: современный мир пока не стал таким, каким его представляли себе участники Конференции ООН в Сан-Франциско. "Порой даже возникает впечатление, что уроки Второй мировой войны забыты, а ее итоги подверглись ревизии, так же как забыты причины и цели создания ООН, основные положения Устава организации. Возможно, сейчас наиболее подходящий момент, чтобы задуматься про важные вещи, которые оказываются такими простыми: мир, безопасность, доверие, сотрудничество. На них базируется Устав ООН, и мы обязаны оправдать надежды и устремления его создателей. Только коллективная воля, солидарность и поддержка друг друга позволят построить справедливый, безопасный и устойчивый мир и достичь всеобщего благополучия", - обратил внимание он.

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Устав ООН впервые издан на белорусском языке Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на мероприятии, отметил, что издание Устава ООН на белорусском языке будет содействовать обеспечению преемственности поколений и исторической памяти о вкладе Беларуси в установление международного мира.