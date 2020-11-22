ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 22 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:45 Глава МИД Беларуси: двойные стандарты недопустимы в отношениях между странами-соседями Политика
23:25 В Минске автомобиль ГАИ с включенными "маячками" наехал на двоих пешеходов Происшествия
23:05 Беларусь даже в условиях пандемии развивает внешнеэкономическую деятельность со 173 странами - Макей Политика
22:46 Макей: призывы к экономическим санкциям не просто большая глупость, а большая опасность для государственности Беларуси Политика
22:20 Беларусь никакие из стран не рассматривает в качестве врагов - Макей Политика
22:19 Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году - Пиневич Общество
22:13 Пиневич: ковидные надбавки никто не отменял и не планирует Общество
22:10 Маски придется носить до завершения эпидемического процесса - Минздрав Общество
22:02 Для Беларуси приоритетными являются отношения с Россией и Китаем – Макей Политика
21:45 Глава МИД Беларуси: усилия международных организаций надо сконцентрировать на противодействии общим вызовам и угрозам Политика
21:43 Беларусь в качестве ответных мер готова инициировать обсуждение на международных площадках острых проблем в других странах Политика
21:41 Беларусь не будет инициатором деструктивных действий в отношении своих партнеров, но ответит адекватно - Макей Политика
21:37 Макей: некоторые соседние страны предпринимают конкретные шаги по явному вмешательству во внутренние дела Беларуси Политика
21:34 Альтернативы тесному взаимодействию между Беларусью и Европейским союзом нет - Макей Политика
21:29 Макей о многовекторности: Беларусь наряду с главным российским вектором не отказывается от сотрудничества по другим направлениям Политика
20:58 Гинзбург: демократические преобразования Беларуси нужны, но без майдана Общество
20:54 ФОТОФАКТ: В Большом театре состоялась премьера оперы "Фауст" Культура
20:30 Барсуков: порядок в Минске будет наведен Общество
19:49 ФОТОФАКТ: "Неман" одолел "Слуцк" со счетом 1:0 Спорт
19:33 ФОТОФАКТ: ГУМ украсил витрины к Новому году Регионы
19:13 Хоккеисты "Шахтера" крупно обыграли ХК "Могилев" в матче чемпионата Беларуси Спорт
18:59 Землетрясение зафиксировано в Алжире В мире
18:30 Во Франции уничтожат 1 тыс. норок из-за коронавируса В мире
18:11 В Осиповичском районе травмированный лебедь оказался на дороге, его спасли сотрудники ГАИ и МЧС Общество
18:03 Под Дрибином легковушка насмерть сбила пенсионерку Происшествия
17:52 Сборная Беларуси по мини-футболу начнет отбор на ЧЕ матчем в Израиле Спорт
17:46 Белорусские инновационные разработки представлены на выставке Cairo ICT Экономика
17:36 ФОТОФАКТ: Солигорский "Шахтер" переиграл в Бресте местный "Рух" Спорт
17:14 ФОТОФАКТ: Коласовский театр показал сказку для детей о волшебной силе добра Культура
17:00 Московский ЦСКА не удержал победу над "Сочи" в матче чемпионата России Спорт
Все новости
Все новости
Политика
22 ноября 2020, 22:46

Макей: призывы к экономическим санкциям не просто большая глупость, а большая опасность для государственности Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы к экономическим санкциям не просто большая глупость - это большая опасность для государственности Беларуси в целом. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью "Беларусь 1", стенограмма которого размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

"Знаете, парадоксальная ситуация складывается. На начальном этапе эти оппоненты, которые сейчас находятся за рубежом, говорили о том, что выступают за ужесточение персональных санкций, но ни в коей мере не за экономические санкции, - подчеркнул руководитель ведомства. - Сейчас звучит уже революционная риторика: "давайте санкции, причем самые жесткие санкции". До этого говорили, что постараются сделать так, чтобы не было плохо народу, обычному человеку. Сегодня уже про этот народ и обычного человека начинают постепенно забывать".

В связи с этим Владимир Макей вспомнил 90-е годы, когда работал представителем в Совете Европы, и когда туда, в Парламентскую ассамблею Совета Европы, приезжали представители различных политических сил. "Вот так отдельные деятели из Беларуси пытались лить грязь на свой народ, на свою страну, даже европейцы подходили и говорили, что нельзя так делать, вы должны как-то думать о том, как выстроить будущее этой страны, будущее этого народа, а не просто заниматься бичеванием и обливанием грязью друг друга", - сказал министр.

"Я не говорю, что у нас все идеально, все красиво. Я также за перемены, но не за перемены путем революции, путем уличного давления, шантажа, угроз и так далее и тому подобное. Мое глубокое убеждение: революция - это всегда смерть, кровь и слезы, - уверен глава МИД. - И мы это видим сейчас, к чему призывают эти революционеры: "давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей и так далее". Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете, или считаете, что революция несет лишь благо? Революция принесет лишь хаос и анархию. И эти хаос и анархия погубят и государство, и общество. Нам придется тогда действительно начинать с нуля".

"Поэтому эти призывы к экономическим санкциям в моем понимании не просто большая глупость - это большая опасность для государственности Беларуси в целом. И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается, - убежден глава внешнеполитического ведомства. - Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане. Мне кажется, там существует больше понимания относительно того, стоит ли идти на подобные меры - на введение экономических санкций против Беларуси.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Макей МИД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Фото из архива Глава МИД Беларуси: двойные стандарты недопустимы в отношениях между странами-соседями
Фото из архива Беларусь даже в условиях пандемии развивает внешнеэкономическую деятельность со 173 странами - Макей
Фото из архива Беларусь никакие из стран не рассматривает в качестве врагов - Макей
МИД. Фото из архива Для Беларуси приоритетными являются отношения с Россией и Китаем – Макей
Фото из архива Глава МИД Беларуси: усилия международных организаций надо сконцентрировать на противодействии общим вызовам и угрозам
Фото из архива Беларусь в качестве ответных мер готова инициировать обсуждение на международных площадках острых проблем в других странах
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко о предприятиях: некоторые предлагают перемены - "это не надо, продадим", но мы пошли другим путем
Беларусь не будет инициатором деструктивных действий в отношении своих партнеров, но ответит адекватно - Макей
Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году - Пиневич
Барсуков: порядок в Минске будет наведен
Топ-новости
В детской инфекционной больнице остаются восемь учеников минской школы №61
Маски придется носить до завершения эпидемического процесса - Минздрав
Беларусь даже в условиях пандемии развивает внешнеэкономическую деятельность со 173 странами - Макей
Более 1000 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе
Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира в Италии
Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора
ГАИ рекомендует водителям в гололедицу выбирать безопасную скорость и держать дистанцию
В Беларуси выздоровели и выписаны 103 848 пациентов с COVID-19
Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси добились побед
Мир спасет любовь - в Большом театре состоялась премьера оперы "Фауст"
Пропавшую более двух месяцев назад семью нашли в Налибокской пуще
Эксперты WANO провели техмиссию на БелАЭС
Совет Республики одобрил поправки в пенсионные законы
Только консолидация общества и усилия каждого позволят выдержать испытания времени - сенатор
В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.