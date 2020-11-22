Макей: призывы к экономическим санкциям не просто большая глупость, а большая опасность для государственности Беларуси

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы к экономическим санкциям не просто большая глупость - это большая опасность для государственности Беларуси в целом. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью "Беларусь 1", стенограмма которого размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

"Знаете, парадоксальная ситуация складывается. На начальном этапе эти оппоненты, которые сейчас находятся за рубежом, говорили о том, что выступают за ужесточение персональных санкций, но ни в коей мере не за экономические санкции, - подчеркнул руководитель ведомства. - Сейчас звучит уже революционная риторика: "давайте санкции, причем самые жесткие санкции". До этого говорили, что постараются сделать так, чтобы не было плохо народу, обычному человеку. Сегодня уже про этот народ и обычного человека начинают постепенно забывать".

В связи с этим Владимир Макей вспомнил 90-е годы, когда работал представителем в Совете Европы, и когда туда, в Парламентскую ассамблею Совета Европы, приезжали представители различных политических сил. "Вот так отдельные деятели из Беларуси пытались лить грязь на свой народ, на свою страну, даже европейцы подходили и говорили, что нельзя так делать, вы должны как-то думать о том, как выстроить будущее этой страны, будущее этого народа, а не просто заниматься бичеванием и обливанием грязью друг друга", - сказал министр.

"Я не говорю, что у нас все идеально, все красиво. Я также за перемены, но не за перемены путем революции, путем уличного давления, шантажа, угроз и так далее и тому подобное. Мое глубокое убеждение: революция - это всегда смерть, кровь и слезы, - уверен глава МИД. - И мы это видим сейчас, к чему призывают эти революционеры: "давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей и так далее". Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете, или считаете, что революция несет лишь благо? Революция принесет лишь хаос и анархию. И эти хаос и анархия погубят и государство, и общество. Нам придется тогда действительно начинать с нуля".

"Поэтому эти призывы к экономическим санкциям в моем понимании не просто большая глупость - это большая опасность для государственности Беларуси в целом. И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается, - убежден глава внешнеполитического ведомства. - Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане. Мне кажется, там существует больше понимания относительно того, стоит ли идти на подобные меры - на введение экономических санкций против Беларуси.-0-