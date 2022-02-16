Макей прокомментировал запрет Украины на транзит белорусских удобрений

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на пресс-конференции в Минске прокомментировал запрет Украины на транзит железнодорожным транспортом белорусских минеральных удобрений, передает корреспондент БЕЛТА.

"В правительстве создана соответствующая группа по противодействию санкциям. Мы тщательно изучаем все решения, которые принимают любые страны по отношению к Беларуси, и вырабатываем адекватные меры реагирования. Точно так же в этой ситуации мы тщательно анализируем обстановку и будем принимать адекватные шаги, но исходить из того, чтобы это не нанесло ущерба нашим национальным, экономическим интересам", - сказал Владимир Макей.

Несколькими днями ранее вопроса о запрете Украиной транзита через свою территорию белорусских удобрений также коснулся и Президент Беларуси Александр Лукашенко. 14 февраля на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом глава государства отметил, что в Украине, отказавшись от белорусских калийных удобрений, попросили Америку помочь заместить этот товар. Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде.

Владимир Макей

"Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - высказал недоумение глава государства.

В то же время, обратил внимание Александр Лукашенко, Беларусь всегда готова подставить плечо Украине. Недавно, например, в Украину по ее запросу были поставлены дополнительные объемы электроэнергии.-0-