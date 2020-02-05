Макей провел в Софии переговоры с Президентом Болгарии

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте белорусской дипмиссии в этой стране, сообщает БЕЛТА.

"Устойчивое развитие Беларуси и Болгарии через диалог, безопасность и стабильность нашего общего европейского континента обсуждают министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Президент Болгарии Румен Радев", - рассказали в посольстве.

Как сообщалось, министр иностранных дел Беларуси в эти дни посещает Болгарию с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. Владимир Макей также встретился с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой. В центре внимания были контакты между парламентами двух стран, взаимодействие в межпарламентских структурах.-0-

Макей посещает с визитом Болгарию Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посещает с официальным визитом Болгарию. Об этом сообщает белорусская дипмиссия в этой стране.

Фото из Twitter-аккаунта посольства Беларуси в Болгарии