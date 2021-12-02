Макей провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Стокгольме провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейрy. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил открытость и готовность белорусской стороны к выстраиванию продуктивного, взаимоуважительного и непредвзятого сотрудничества с офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Как сообщалось, Владимир Макей находится с визитом в Швеции. Там он 2-3 декабря принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время визита у Владимира Макея запланированы двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел зарубежных государств, руководством ОБСЕ.-0-