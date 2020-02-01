1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США. Об этом он заявил сегодня на совместном брифинге с Государственным секретарем США Майклом Помпео после встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
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"Мы придаем данному визиту абсолютно важное значение. Последний визит госсекретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад. Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс процессу поступательной нормализации двусторонних отношений", - заявил Владимир Макей.
Он подчеркнул, что встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания. Обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений. "Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются. Отмечена политическая воля и далее развивать двусторонние отношения. Этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва", - считает министр.
Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета и независимости страны, о чем заявляют США. Отмечен значительный и пока недоиспользованный потенциал двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны обсудили направления, как и где это могло бы произойти.
Акцент сделан также на взаимодействии двух государств по линии правоохранительных органов. Стороны подтвердили намерение продолжать диалог по вопросам региональной и международной безопасности. "Состоялся в частности обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте", - сказал Владимир Макей.
Он особо поблагодарил американских партнеров за открытость и конструктивный характер диалога.-0-
Фото Николая Петрова