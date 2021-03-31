Макей рассказал главе МИД Финляндии о конституционном процессе в Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе финляндской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Владимира Макея с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, обсудили перспективы взаимодействия в рамках ОБСЕ.

"Финляндская сторона поделилась своими оценками ряда происходящих сегодня процессов, в том числе касающихся национальных меньшинств и взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, - отметили в МИД. - В свою очередь Владимир Макей подробно и объективно проинформировал собеседника о динамике происходящего в Беларуси конституционного процесса, развитии внутриобщественного диалога и иных вопросах".

Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами. "Разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе. Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога", - рассказали в МИД.-0-