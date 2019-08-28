Макей рассказал о здоровье пострадавшего в Турции белорусского дипломата

28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, рассказал журналистам о здоровье пострадавшего в Турции белорусского дипломата.

Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре подвергся нападению, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе. Его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством. Владимир Макей ранее заявлял журналистам, что проводится тщательное расследование, которое даст полную картину о причинах случившегося. По его словам, в произошедшем нет никакой политической подоплеки.

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